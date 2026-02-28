En varios municipios de Estados Unidos, vecinos pueden recibir multas si no mantienen su césped cortado y en condiciones adecuadas según ordenanzas locales. Estas reglas de mantenimiento urbano forman parte de códigos municipales que buscan preservar la estética de los barrios y evitar problemas de higiene, plagas u otros inconvenientes asociados a vegetación descuidada.

Las normas varían según la ciudad o el condado. En muchos casos, los códigos exigen que el césped no supere una altura específica y que el jardín esté libre de malezas, basura u objetos abandonados. Si un propietario no corrige la situación tras una notificación oficial, puede recibir multas económicas que se incrementan con el tiempo o con reincidencias.

Estos requisitos son más comunes en barrios residenciales con asociaciones de propietarios (HOA, por sus siglas en inglés), que suelen tener reglas estrictas sobre el mantenimiento de jardines, fachadas y espacios comunes. El incumplimiento puede acarrear multas, cargos administrativos y hasta la exigencia de arreglos forzosos a cargo del dueño de la propiedad.

Entre los lugares donde este tipo de regulación es más frecuente figuran suburbios planificados y zonas con elevadas normas estéticas, como partes de California, Florida y estados del Medio Oeste, donde las ordenanzas municipales regulan agresivamente la altura del pasto y la apariencia general de los jardines.

El objetivo declarado de estas normativas, según autoridades municipales, es preservar la seguridad, la salud pública y el valor de las propiedades, al evitar que la vegetación alta se convierta en refugio para roedores o insectos, o que parques abandonados atenten contra la convivencia vecinal.

Sin embargo, estas ordenanzas también generan críticas. Algunos propietarios y defensores de libertades civiles las consideran excesivas o invasivas, argumentando que el alcance estatal o municipal sobre cómo se mantiene una propiedad privada puede ser demasiado estricto o afectar desproporcionadamente a ciertos residentes.

Para quienes viven en estos barrios, suele ser recomendable consultar el código municipal o las reglas de la HOA local para conocer los límites específicos de altura de pasto y los plazos para corregir irregularidades. En caso de recibir una multa, también es posible presentar recursos ante tribunales municipales o apelaciones ante la asociación correspondiente.