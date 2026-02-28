La vía troncal navegable del Paraná está más cerca de ser privatizada

El Gobierno nacional completó la apertura de sobres de la licitación pública internacional con el fin de privatizar la Vía Navegable Troncal (mal llamada hidrovía) porque recibió tres ofertas de empresas dragadoras con aval técnico de la ONU y respaldo multisectorial.

El proceso tiene como objetivo la privatización de la ruta fluvial estratégica por dónde se gira 80% de las exportaciones del país y de los vecinos de la región. Se trata de un negocio megamillonario que mueve un lobby empresarial importante con influencia económica y política.

Publicidad

Según la Agencia Noticias Argentinas, a la licitación internacional se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV y Grupo DEME, ambas de Bélgica y la brasileña DTA Engenharia, consideradas entre las principales compañías dragadoras a nivel global.

El pliego fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que garantizó la transparencia del proceso y aseguró criterios de competitividad en la adjudicación.

Publicidad

La iniciativa contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.

También respaldaron el proceso las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y organizaciones ambientalistas, entre otros representantes técnicos y productivos.

Publicidad

Para esta nueva licitación, hubo mesas de trabajo intercolegiadas, reuniones mensuales con empresarios, gobernadores y entidades interesadas y una auditoría externa. El cambio de postura del oficialismo le valió los apoyos empresarios y corporativos, y también con la calma de los tribunales, que concluyeron hoy con la apertura de sobres.

La licitación se estructuró en tres sobres: el primero evalúa antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo con sistema de puntajes y el tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.

Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.