El Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado oficial, quedándose con US$31 millones en la última rueda operativa, y acumula US$2.712 millones en reservas desde el inicio del año 2026. Esta acumulación forma parte de una estrategia sostenida de absorción de dólares que lleva varias semanas con saldo neto comprador.

Durante el mes de febrero, la autoridad monetaria totalizó US$1.555 millones en compras netas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), superando a lo adquirido en enero, cuando sumó unos US$1.157 millones. Este proceso consolidó la tendencia positiva de acumulación iniciada a comienzos de año.

Como consecuencia de estas compras, las reservas internacionales brutas se ubicaron por encima de los US$45.500 millones, un nivel que no se veía desde hace varios años, aunque durante la última rueda del mes registraron una caída técnica por encajes y ajustes típicos de fin de mes.

El comportamiento del dólar mayorista y minorista este viernes reflejó volatilidad dentro de un rango más acotado, con leves movimientos intradiarios que no modificaron la tendencia general de estabilidad relativa que se observó a lo largo de febrero. El tipo de cambio oficial concluyó alrededor de los $1.420, marcando otro mes consecutivo de retroceso en su cotización.

Analistas del mercado sostienen que la política de absorción de divisas por parte del Banco Central responde tanto a la necesidad de fortalecer el nivel de reservas como a la búsqueda de estabilidad cambiaria en un contexto económico con presiones inflacionarias y necesidad de señales de confianza para el comercio y las inversiones.

La acumulación de dólares también forma parte del esquema de bandas cambiarias vigente, que ajusta sus límites de acuerdo con la inflación de los dos meses previos, lo que ha permitido al BCRA intervenir con moderación en función de la oferta del mercado sin generar tensiones abruptas en el tipo de cambio.

Este resultado marca una continuidad en la estrategia monetaria del organismo y deja en evidencia que, hasta ahora, el proceso de compra de divisas se mantiene como un componente central de la política cambiaria y financiera del país.