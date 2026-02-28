Después de la conflictiva audiencia que mantuvo la compañía de energía Naturgy en el Tercer Juzgado de Faltas de la Provincia, a cargo del magistrado Enrique Mattar, la distribuidora salió a responder para dar su versión del tratamiento de los residuos que hay en el predio abierto ubicado en Chimbas.

Ante los constantes incumplimientos de la empresa, el Juez había calificado como una “extraordinaria falta de colaboración” y una “actitud de desobediencia” por haber dejado correr 180 días permitidos para sanear y regularizar el terreno y por no cumplir con los requerimientos exigidos por la Justicia.

Ante la exposición pública de esta tensa reunión en el juzgado, con las filmaciones registradas por DIARIO HUARPE, ahora la compañía eléctrica dio su versión de los hechos.

Dijo en un comunicado de prensa que Naturgy “ha mantenido una actitud de total colaboración y transparencia con las distintas autoridades competentes. En el predio no existen residuos peligrosos, y la empresa ha acreditado ante las autoridades el retiro de transformadores en desuso y cuenta con los certificados de destino final, mediante los manifiestos correspondientes, cumpliendo con la normativa vigente”.

También agregó que “no existe una obligación legal del retiro del predio de residuos sólidos urbanos (RSU), Naturgy presentó ante la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) un plan detallado para su retiro y el tratamiento de cavas en desuso”.

Por otro lado, sobre las actuaciones contravencionales del Juzgado de Faltas provincial, la empresa indicó que ejerció su defensa mediante un recurso de apelación ante la Cámara de Paz Letrada. Y por último, ratificó que “no existen incumplimientos de su parte a la normativa ambiental y mantiene desde el inicio de las actuaciones, una comunicación y coordinación constante con la Secretaria de Medioambiente para cumplimentar con todas las habilitaciones y requerimientos de seguridad necesarios”.

Cómo sigue el caso

De acuerdo al criterio que aplicará el magistrado –quien adelantó su próxima decisión judicial- cuando la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso de nulidad interpuesto por la distribuidora, Mattar solicitará formalmente al Gobierno de San Juan la revocación de la concesión del servicio público. Para el juez, el incumplimiento sistemático de las normativas provinciales y las órdenes judiciales ha llegado a un punto de no retorno.

La reciente audiencia, la quinta llevada a cabo durante este proceso, resultó escandalosa. El apoderado legal de Naturgy se presentó solicitando la nulidad de dicha audiencia a instancias superiores. Eso enfureció aún más al juez, quien calificó de una maniobra "absurda" y con una franca actitud de “rebeldía y desobediencia”.

Porque la defensa letrada de la empresa, especulando con el plazo de 180 días desde julio del año pasado, planteó elevar la apelación 24 horas antes de cumplirse dicho tiempo, para sanear el terreno.

“Esto es una actitud de desobediencia. No solucionar este problema con el poder que ustedes tienen de administración y gestión es un absurdo”, dijo indignado Mattar durante la sesión. El juez fue tajante al señalar que la empresa posee la capacidad económica y fáctica para haber dejado el predio limpio y que, tras cuatro oportunidades, la falta de resultados ya no es materia de prejuicio, sino de juzgamiento directo.

Cómo había indicado hace unos días DIARIO HUARPE, el juez Mattar no solo reaccionó ante la actitud de la empresa, también cuestionó el accionar de los organismos de control del gobierno provincial, directamente apuntó contra el accionar de Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos Sólidos y Urbanos, por la liviandad y poca exigencia estatal para hacer que la empresa cumpla con sus obligaciones.

“Naturgy es una empresa privilegiada y ustedes sostienen el privilegio”, afirmó el juez, instando a los funcionarios a realizar sumarios y actuar con mayor rigor para hacer cumplir la ley.

A raíz del informe de DIARIO HUARPE, se supo que el predio ubicado en Chimbas, presenta varias irregularidades y acumula denuncias de otras empresas como Enav S.A., Mas Puchol, La Platense S.A. como así también de los propios vecinos por los focos de contaminación que se generan en el terreno.

En la zona en cuestión, hay más de 230 transformadores en desuso y más de 1.200 metros de escombros. El peligro más latente, son los aceites minerales e hidrocarburos que se acumulan como residuos tóxicos y están expuestos a cielo abierto. El terreno no dispone de un cierre perimetral completo y tampoco vigilancia privada, hecho que ha favorecido el robo de cobre y chatarra.

Ante las negativas y dilaciones de la firma, Mattar adelantó que pedirá la revocación de la concesión: “Tómenlo como una anticipación de los considerandos del fallo”, advirtió a los representantes legales de la empresa.

Por el momento, el proceso se encuentra a la espera de que la Cámara de Apelaciones responda al recurso de Naturgy. De todas formas, el Juez de Falta intimará a la empresa para que obtenga las habilitaciones, limpie y cierre el terreno definitivamente.