Un amplio operativo de búsqueda y rescate continúa en el Golfo San Matías para dar con un tripulante desaparecido tras el hundimiento del buque pesquero “Heleno A” frente a las costas de Río Negro. El siniestro ocurrió la noche del 25 de febrero, cuando la embarcación (que navegaba en convoy desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén, provincia de Buenos Aires) sufrió fallas técnicas y terminó hundiéndose.

La Prefectura Naval Argentina activó el protocolo de emergencia marítima (SAR) y sumó recursos para intensificar la búsqueda, incluyendo el guardacostas GC-69 “Río Paraná”, otras unidades de superficie y rastreos aéreos con un avión y un helicóptero que sobrevuela la zona. Estas aeronaves permiten cubrir mayores extensiones de agua y realizar maniobras a baja altitud para optimizar la visualización.

De los cinco tripulantes que se encontraban a bordo, cuatro lograron ser rescatados por una embarcación de la misma compañía y fueron trasladados a tierra firme, donde recibieron asistencia médica y, según fuentes oficiales, se encuentran en buen estado de salud.

No obstante, un maquinista sigue desaparecido, por lo que las tareas de rastrillaje en el mar se mantienen activas sin resultados aún. Las embarcaciones y aeronaves coordinan sus recorridos en la zona donde el pesquero presentó problemas y se hundió, con la esperanza de poder ubicar al tripulante con vida.

La búsqueda se lleva a cabo bajo la coordinación de la Autoridad Marítima, que no ha difundido públicamente la identidad del desaparecido. Las autoridades sostienen el despliegue de todos los recursos posibles en la región del Golfo San Matías para dar con el trabajador antes de que transcurra más tiempo desde el siniestro.