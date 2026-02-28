SL Benfica tomó una decisión disciplinaria firme tras la polémica que se desató en el partido ante Real Madrid el pasado 17 de febrero, durante la ida de los playoffs de la Liga de Campeones de la UEFA. El club anunció que ha suspendido a cinco de sus socios y cancelado sus pases luego de identificarlos como responsables de insultos racistas dirigidos hacia el delantero brasileño Vinícius Jr.

La sanción se produjo tras la apertura de procedimientos disciplinarios internos que, según el comunicado oficial, responden a “comportamientos inadecuados en la grada, de naturaleza racista e incompatibles con los valores y principios que rigen el club”. Estos expedientes, iniciados tras el encuentro en el Estádio da Luz, pueden derivar incluso en la expulsión definitiva de los socios implicados si se aplica la sanción máxima prevista en los estatutos de la institución.

El incidente en cuestión estuvo acompañado por otro foco de controversia dentro del propio campo: el delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni fue protagonista de un enfrentamiento con Vinícius Jr., que denunció haber sido objeto de insultos racistas durante el partido. Ese cruce motivó una investigación disciplinaria de la UEFA y la suspensión provisional de Prestianni para la vuelta de la eliminatoria.

La decisión del club lisboeta de sancionar a sus propios seguidores se interpreta como un mensaje claro contra el racismo y la discriminación, reafirmando que no tolera ningún tipo de conducta incompatible con la convivencia respetuosa dentro y fuera de la cancha. En su comunicado, la dirigencia reiteró el compromiso del club con la lucha contra la discriminación y la promoción de valores éticos en el deporte.

El impacto del caso trascendió lo deportivo y generó debate en el fútbol europeo sobre la responsabilidad de los clubes no solo en sancionar a jugadores o entrenadores, sino también en controlar y castigar comportamientos de sus propios hinchas que atentjen contra la dignidad de otros futbolistas y de los principios básicos de respeto.