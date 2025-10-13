El mundo de la televisión argentina se sacudió con una noticia que, de concretarse, marcaría un antes y un después en la pantalla chica: Beto Casella estaría a un paso de dejar El Nueve y su icónico programa Bendita para desembarcar en América TV. La primicia que venía circulando fue prácticamente confirmada por Ángel de Brito, el conductor de LAM, quien reveló los detalles que faltan para sellar el "pase del año".

De Brito utilizó sus redes sociales, como es habitual, para actualizar la información sobre el futuro de Casella. "El pase de Beto Casella y todo su equipo (para AMÉRICA) es prácticamente un hecho", sentenció el periodista, dando a entender que las negociaciones están en una fase final.

Según la información trascendida, el debut de Beto Casella en la pantalla de América TV se produciría en febrero de 2026, ubicándose en la grilla inmediatamente después del ciclo de De Brito.

La única gran duda que persiste en torno a este mega pase es el destino de Edith Hermida. De Brito señaló que la panelista y co-conductora histórica de Bendita es la única con posibilidades de quedarse en El Nueve. "La única duda es Edith Hermida que podría quedarse en el 9 conduciendo el nuevo Bendita," explicó De Brito, abriendo la puerta a que el formato de archivo y humor continúe en su canal original pero con una nueva figura al frente.