Boca Juniors inicia este viernes la pretemporada con un panorama lejos del ideal que imaginaba Claudio Úbeda, ya confirmado como entrenador para la temporada 2026. Con el mercado de pases aún sin incorporaciones concretadas y la negociación por Marino Hinestroza empantanada, el Xeneize pone primera sin caras nuevas en el plantel profesional.

Si bien en las últimas semanas comenzó una depuración interna, las salidas todavía no se tradujeron en llegadas. Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema ya dejaron el club, mientras que Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para el próximo año.

Ante este escenario, las únicas novedades para Úbeda serán los juveniles promovidos desde la Reserva campeona dirigida por Mariano Herrón. Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores se sumarán al plantel y tendrán la oportunidad de mostrarse durante la preparación.

El inicio de los trabajos también será determinante para definir algunas situaciones contractuales. Una de ellas es la de Javier García, cuyo vínculo finalizó el 31 de diciembre y aún no confirmó si continuará una temporada más. En contrapartida, quien sí seguirá en el club es el español Ander Herrera, que extendió su estadía por un año más.

Boca ya tiene en el horizonte su debut oficial en 2026, previsto para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra. No obstante, no se descarta que antes tenga acción por la Copa Argentina, cuando enfrente a Gimnasia de Chivilcoy.

En el corto plazo, la dirigencia apunta a destrabar la llegada de Marino Hinestroza, un nombre que ya había estado en carpeta en el mercado de pases anterior. Además, Úbeda pretende sumar a Gastón Hernández y reforzar el ataque con dos delanteros, pedidos clave para encarar la nueva temporada con mayores variantes.