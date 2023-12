Más de seis horas reunidos para definir el precio del boleto del colectivo en San Juan, pero en este miércoles 27 al final no hubo definiciones y se pasó a un cuarto intermedio. El gobierno de San Juan mantuvo un encuentro con los empresarios nucleados en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) para acercar posiciones y la discusión pasó por el monto en el subsidio para las empresas que tiene que poner el Estado. El valor del boleto se podría definir en este jueves 28.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez; el director de Transporte, Ernesto García; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, a estos se sumaron los empresarios de ATAP. La reunión comenzó a las 17 horas y culminó pasadas las 23 horas. Hubo un fuerte hermetismo sobre lo que se habló en la reunión, pero trascendió finalmente que no se cerró un acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para este jueves 28, en horario a definir, aunque se habló que será por la mañana.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según pudo conocer DIARIO HUARPE a través de fuentes calificadas, la discusión entre ambas partes pasó sobre el subsidio que otorga el Gobierno de la provincia y no tanto sobre el precio del boleto en sí mismo. Y sobre esto fue que no se pudieron terminar de poner de acuerdo. En este sentido, las fuentes consultadas afirmaron que un boleto a más de $560 "es una locura" y que "no está en los planes de nadie".

Cabe recordar que desde la misma ATAP, según publicó este medio, dependiendo de la quita del subsidio, ya sea nacional o provincial, el precio fluctuará más o menos. Si se mantiene el aporte del Gobierno de San Juan el boleto pasará de $60 a $200. En tanto, que si la eliminación es total, el precio final rondaría los $560 a $600.

En caso de la eliminación del subsidio sea solo de Nación y que Provincia lo sostenga, es decir continúe aportando los $3.000 millones mensuales, el pasajero sanjuanino deberá abonar $200 en la tarifa más baja.