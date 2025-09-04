Uno de los perros rescatados en el marco del estremecedor caso de Pocito, donde se encontraron restos óseos humanos en una casa, busca ahora un hogar definitivo. El animal está bajo el cuidado del proteccionista Luciano Castro, referente de Mundo Patitas, quien inició la convocatoria para la adopción responsable.

En un comunicado publicado en redes sociales, Castro detalló: “Damos inicio a la búsqueda de una familia para uno de los perritos judicializados rescatados del departamento de Pocito, ya que su dueño había fallecido. Los animales se encuentran en un proceso judicial y requerimos personas responsables con vivienda cerrada y medios económicos para asumir las responsabilidades de adoptar un animal judicializado. Han pasado por un proceso complicado, pero son sociables y no presentan agresividad. Se entregan esterilizados, chipeados y con contrato de adopción”.

El rescatista aclaró que, pese a la compleja situación de la que provienen, los perros muestran un carácter sociable y no presentan signos de agresividad. Además, todos fueron sometidos a controles veterinarios, esterilización y colocación de microchip.

Quienes deseen postularse para la adopción responsable pueden comunicarse directamente al número de contacto brindado por la organización: 264 508 8955.