Durante una jornada de competencia en MasterChef Celebrity, Agustín "Cachete" Sierra dejó ver una faceta íntima y madura en una conversación con la conductora del ciclo, Wanda Nara. El actor, conocido por su paso por Casi Ángeles, mantuvo un divertido intercambio que terminó en una revelación personal.

Todo comenzó cuando Sierra, mientras preparaba su plato, le ofreció a Wanda Nara probar el puré que había realizado. Al degustarlo, la empresaria y conductora hizo un comentario que generó risas: "Ya podés ser papá, porque esta papilla un bebé de seis meses te la come toda".

Lejos de dejar el asunto en la broma, la conductora fue directa y sorprendió al participante con una pregunta: "¿Está en tus planes ser papá?".

Sin dudarlo, Sierra "abrió su corazón" y respondió con una sonrisa: "Sí, el día de mañana me encantaría". Con esta confesión, el actor reveló su profundo anhelo de formar una familia en el futuro.

Actualmente, Cachete Sierra se encuentra en pareja con la bailarina Fiorella Giménez. La pareja decidió darse una nueva oportunidad hace algunos meses, luego de haber mantenido una relación en el pasado.

Wanda, curiosa sobre el timing, le preguntó si tenía una edad o un momento ideal en mente para concretar ese deseo de paternidad. Sierra, con calma, compartió su perspectiva madura, contestando que para eso "no hay edad, será cuando se charle y estemos de acuerdo".