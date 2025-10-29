La exvedette Yuyito González generó un momento de alta tensión en la televisión al negarse rotundamente a dialogar con el móvil del programa SQP, que conduce Yanina Latorre. Este "desaire en vivo" se produjo el 28 de octubre de 2025, durante un evento de automóviles.

La situación sorprendió a los televidentes, ya que previamente González había hablado en "varias oportunidades sin inconvenientes" sobre su vínculo con Javier Milei, incluso después de su reencuentro televisivo con el presidente. Sin embargo, en esta ocasión, Yuyito adoptó una "postura completamente distinta".

El cronista del ciclo, Rodrigo Bar, se acercó amablemente a Yuyito González para realizarle una nota. Desde el estudio, Yanina Latorre le solicitó a su cronista que intentara conseguir un saludo en vivo. Bar se dirigió a la exvedette, acercándole el micrófono y la cucaracha para conectar la charla en directo: "Te quiere saludar Yanina".

La respuesta de Yuyito fue "contundente", aunque acompañada de una sonrisa diplomática: "Otro día me saluda". Acto seguido, la conductora se dio media vuelta y se alejó del móvil.

La negativa generó aún más extrañeza porque, a pesar de su rechazo al móvil de SQP, González "sí decidió hablar con otros medios presentes en el lugar". Mientras respondía preguntas de distintos cronistas, el notero de SQP persistía en conseguir el testimonio, incluso interrumpiendo las notas de sus colegas.

A pesar de la insistencia, González esquivó la cámara y aclaró que "no hago móviles". La exvedette prometió que grabaría la nota más tarde, una promesa que, según la fuente, "no habría realizado".

"¡No! Nos pintó la cara con esas extensiones podridas", exclamó muy enojada por la actitud que tuvo Amalia Yuyito González. Pero esto no fue todo, ya que luego sostuvo que era una maleducada y Ximena Capristo fue por más y dejó en claro que " cuando vas a un evento tenés que darle nota a todos los medios, eso no es de profesional".