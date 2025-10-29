Una noche de alta tensión en MasterChef Celebrity tuvo un momento de distensión gracias a un intercambio entre Germán Martitegui y Maxi López. La jornada del martes 28 fue complicada, ya que todos los participantes cocinaron con el objetivo de no quedar eliminados.

Mientras López se encontraba en su isla intentando resolver su preparación, Martitegui se acercó para asistirlo. López le comentó al chef que estaba "marinado el pollo" y que su intención era armar una brochette, pero tenía inconvenientes al intentar "resolver con esta fruta".

Martitegui interrumpió la explicación del participante, preguntándole: “¿Vos te trajiste una sola pera?”. Maxi López confesó que se le cayó todo lo que había comprado cuando estaba saliendo del mercado, razón por la cual solo le quedó una pera.

El exfutbolista, rápido, le echó la culpa a su exesposa: “No, bueno. Fue Wanda la que me dijo que eso era cebolla de verdeo…”.

La respuesta de López generó una réplica inmediata y sorpresiva de Martitegui, quien lo interrumpió preguntando: “¿Todavía le crees a Wanda?”.

López, reaccionando "rápido de reflejos", comentó el dilema que le generó la frase: “Sí, eso venía pesando cuando salía del supermercado ¿Todavía le creo a Wanda?".