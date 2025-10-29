Una denuncia penal presentada por una docente ha puesto bajo la lupa a un agente de Policía de San Juan, a su hermano y a su padre en un caso aberrante de abuso sexual. A partir de esa presentación, la Justicia, a través de la UFI ANIVI, formalizó la imputación contra los tres hombres este martes.

El caso de alto impacto involucra a tres hombres: un joven policía, su hermano, de 24 y 25 años respectivamente, y su padre, de más de 50 años, todos residentes en un departamento del este de la provincia. Las presuntas víctimas son dos niñas que actualmente tienen 13 años y que habrían sufrido los ultrajes tiempo atrás. Las niñas son, además, miembros de la propia familia de los acusados. Las identidades y datos precisos de los sospechosos no se dan a conocer para proteger a las supuestas víctimas.

La denuncia original fue radicada a mediados de octubre. Este martes, la audiencia de imputación se desarrolló ante el juez de garantías Eugenio Barbera, donde el fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez, de la UFI ANIVI, expusieron formalmente los cargos contra los sospechosos, quienes llegaron al recinto en libertad.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal atribuyeron distintas calificaciones legales a los implicados. Al mayor de los hombres se le imputó el delito de abuso sexual simple. A otro de los acusados se le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal. Adicionalmente, se señaló que se habría configurado el delito de abuso sexual simple, agravado por ser cometido por dos o más personas. Esta última imputación se debe a que, en una de las ocasiones, dos de los hombres habrían sometido a las dos niñas simultáneamente.

Pese a que el fiscal solicitó la prisión preventiva para uno de los imputados, el juez Barbera no hizo lugar a esa petición. El magistrado sí habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de 1 año. Como medida de protección, el juez ordenó medidas de restricción para que los sospechosos no puedan acercarse a las niñas.

Un paso considerado clave en el futuro de la causa es la autorización judicial para que se tome declaración a las dos menores. Sus relatos serán recogidos a través de la Cámara Gesell, lo cual incidirá directamente en el futuro proceso penal contra los tres imputados.