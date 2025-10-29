El Conte Grand presenta la tercera edición del Laberinto del Terror

El Centro Cultural Conte Grand, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, albergará la tercera edición del "Laberinto del Terror", una propuesta diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva con ambientación temática, efectos especiales y personajes caracterizados.

La actividad se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, con inicio programado para las 19 horas. El acceso al evento tendrá un valor de $5.000 y las entradas estarán disponibles para su adquisición directa en la puerta del establecimiento.

Como complemento a la propuesta principal, la explanada del centro cultural albergará una feria de emprendedores con entrada libre y gratuita. En este espacio, que funcionará de 19 a 24 horas, el público podrá encontrar stands de gastronomía, artesanías, indumentaria y otros productos dirigidos a todas las edades.

Las personas interesadas en participar como expositores en la feria o en obtener información adicional pueden establecer contacto a través del número telefónico 264 477 5672.