Cultura y Espectáculos > Inesperado
Esteban Mirol fue eliminado de MasterChef
POR REDACCIÓN
MasterChef Celebrity vivió su segunda noche de máxima tensión, ya que se definió a un nuevo eliminado. Los concursantes que estaban en la "cuerda floja" debieron preparar un "plato agridulce" frente al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.
La noche tuvo grandes altibajos en el desempeño. La primera en enfrentar al jurado fue La Joqui, quien presentó un gazpacho con camarones y recibió una grata devolución. También fue elogiada Sofi Martínez, quien preparó un ceviche de langostinos, aunque recibió críticas por la "cantidad de jugo de limón". Ella misma reveló haber usado 10 limones en su preparación. Por su parte, el Turco Husaín se la jugó con un salomillo, plato que fue criticado por tener "poca salsa", si bien su ensalada fresca fue bien recibida.
Otros participantes que compitieron fueron Julia Calvo (con churrascos de cerdo y ensalada fresca), Cachete Sierra (con una chuleta de cerdo acompañada de puré de manzana y frutos secos), y Maxi López (quien cocinó una brochette de cerdo). Ian Lucas presentó un muslo de pollo a la naranja, y Miguel Ángel Rodríguez se complicó con un salomillo de cerdo con salsa agridulce.
Momi Giardina, en cambio, tuvo una noche estelar. Preparó un matambrito de cerdo con espárragos y agridulce. El plato fue tan destacado que De Santis no dudó en catalogarlo como "superlativo", mientras que Martitegui sumó un pronóstico: "Pasas a ser una de las favoritas". Sofía La Reine Gonet también fue elogiada por sus costillitas de cerdo con salsa agridulce y papas pay.
La preparación de Esteban Mirol consistió en un matambre de cerdo con salsa, acompañado por una ensalada fresca. Este plato "no fue bien recibido" por el jurado.
Finalmente, en la instancia de definición, quedaron en la "cornisa" Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol. Tras la deliberación, fue Martitegui quien anunció la decisión final: "Quién abandona las cocinas de MasterChef es: Esteban".
Con la eliminación del periodista Esteban Mirol, la competencia culinaria de MasterChef Celebrity se reduce y ahora quedan 22 participantes en carrera.