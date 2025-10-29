Un doble hecho de violencia ocurrido el domingo por la noche en la localidad de Andresito, Misiones, culminó con la muerte de dos integrantes de la fuerza policial provincial. Los fallecidos fueron identificados como el oficial Natanael Comes (27) y la oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26).

Según informes oficiales, el episodio inició cuando vecinos del barrio alertaron a la comisaría sobre una situación de violencia doméstica y pedidos de auxilio provenientes de una vivienda. Alrededor de las 21.45 horas, efectivos policiales se dirigieron al domicilio, donde fueron recibidos con disparos por parte de Comes.

Al ingresar al inmueble, los efectivos descubrieron que Comes ya había matado a Da Rosa, quien se desempeñaba como oficial en la Comisaría de la Mujer. Testimonios indican que ambos mantuvieron una relación sentimental que inició durante su formación en la Escuela Superior de Policía en Posadas.

El desenlace se produjo cuando Comes, mientras interactuaba con sus compañeros que intentaban persuadirlo, grabó un video en el que sostenía su arma reglamentaria contra el mentón. En las imágenes, el oficial se despidió verbalmente antes de producirse el disparo que causaría su muerte.

Aunque Comes fue trasladado con vida a un centro asistencial, falleció poco después. La Jefatura de Policía informó que ninguno de los oficiales involucrados registraba antecedentes judiciales, intervenciones previas por violencia en la relación, ni sanciones administrativas en sus legajos profesionales.

La investigación se encuentra bajo la órbita fiscal, donde se analizan las circunstancias que condujeron a este episodio de violencia intrainstitucional.