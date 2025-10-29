La relación entre Wanda Nara y Maxi López continúa generando sorpresa en el ámbito del espectáculo. Atrás parecen haber quedado las "guerras interminables", las denuncias de Wanda contra Maxi, y los conflictos relacionados con el impedimento para que López viera a sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. De hecho, aquellos que siguen MasterChef Celebrity pueden observar la actual "complicidad" y las chicanas entre los padres.

Pese a que estuvieron juntos hasta 2008, la pareja nunca llegó a trabajar en el ámbito profesional. Sin embargo, el exfutbolista se animó a confesar un hecho desconocido durante el streaming de MasterChef Celebrity, a raíz de una pregunta de Nati Jota sobre si Wanda había sido su representante, como luego lo fue de Mauro Icardi.

López admitió: “Existió la propuesta”. El momento en que esto sucedió fue cuando él terminó el contrato con uno de sus agentes. Wanda le ofreció: “Bueno, mira, de ahora en adelante te puedo representar yo”. Sin embargo, el exdeportista fue contundente y respondió: “Le dije que no”.

Maxi López explicó su rechazo conociendo la personalidad de su exesposa. Subrayó que “Wanda si ve luz entra”. Por ello, decidió establecer límites claros: “Gorda, vos dame una mano con esto y yo me ocupo de esto”. López argumentó que, por una cuestión de justicia y respeto profesional, la decisión sobre el fútbol debía ser suya. Él le dijo: “Yo con tus contratos, en tus cosas te dejo decidir a vos, me parece que es lo justo, dejá que en el futbol es por acá”.