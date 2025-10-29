Atraparon a una banda de cuatreros que robó 150 vacas

Un megaoperativo interprovincial, llevado a cabo en la localidad riojana de Guandacol, resultó en el desmantelamiento de una presunta banda dedicada al robo y faena ilegal de ganado. Los sospechosos están acusados del hurto de 150 vacas que desaparecieron de Jáchal.

La investigación comenzó el 9 de septiembre, tras la denuncia presentada por el productor Águedo Alcaraz, quien reportó la desaparición de sus 150 vacas de su finca en Gualcamayo. El productor también había notado la presencia de personas ajenas que provenían de La Rioja.

El procedimiento de alto impacto estuvo encabezado por la Brigada Norte de la Policía de San Juan, contando con el apoyo de la Policía de La Rioja. La coordinación entre las fuerzas de ambas provincias y la intervención judicial fueron fundamentales para la identificación de los presuntos responsables.

La acción policial se llevó a cabo bajo la autorización judicial mediante exhortos solicitados por el fiscal del caso, Dr. Sohar Aballay, con la intervención del Juzgado de Garantías de Jáchal.

Los operativos consistieron en cinco allanamientos simultáneos en los domicilios de los siguientes sospechosos: Héctor Omar Garro, Cayetano Jesús Cortez, David Aníbal Cortez, Nicolás “Chacho” Godoy y Héctor David Páez.

Durante las redadas se incautaron múltiples elementos que vincularían directamente a los individuos con el delito de abigeato. Entre los objetos secuestrados se encontraron restos de cuero y huesos vacunos, así como una variedad de herramientas especializadas para la faena.

Los efectivos policiales hallaron cuchillos de faena, sierras, lazos, ganchos carniceros, y fierros quemadores con iniciales y marcas de fuego. En la vivienda de Garro, ubicada en el paraje La Cenda, se encontraron 10 marcas de fuego, cuchillos, sogas, lazos y una escopeta calibre 22 con 16 proyectiles. También se incautaron registros escritos, celulares y cámaras.

La investigación refuerza la hipótesis de que se trataba de una red estructurada de cuatreros que operaba entre las provincias de San Juan y La Rioja. Los sospechosos no poseían animales propios, pero sí faenaban y comercializaban la carne. Según los testimonios, la banda ejecutaba la faena de manera rápida y organizada, utilizando maquinaria y herramientas propias de la actividad ganadera.

Los elementos secuestrados serán peritados y comparados con las marcas registradas por el denunciante, con el objetivo de confirmar la procedencia ilícita del ganado. Los presuntos responsables fueron notificados de la causa y serán citados próximamente a declarar ante la justicia sanjuanina.