Morena Rial enfrenta una situación legal cada vez más compleja. Cuando existían expectativas de que pudiera obtener el arresto domiciliario, la situación dio un giro drástico: el fiscal, Patricio Ferrari, pidió la prisión preventiva y el juez se la otorgó.

En medio de este escenario judicial, su abogado, Alejandro Cipolla, reveló detalles sobre las condiciones de salud y el trato que está recibiendo la mediática. Cipolla admitió que Rial tuvo un "pésimo fin de semana". El periodista Juan Etchegoyen había reportado en Mitre Live que Rial fue picada por una araña.

El letrado profundizó sobre el incidente, asegurando que Rial "no le brindaron atención médica" tras la picadura y que, como resultado, "estuvo toda una noche con fiebre". Aunque el abogado remarcó que "Ahora está bien de salud," sentenció que "la pasó mal”. Rial, por su parte, le comentó a su abogado que estaba indignada, señalando que "nadie fue a verla de los médicos," y especulando que "se ve que estaban viendo la tele".

Las críticas del representante legal de Rial no se limitan al incidente de la picadura. Cipolla denunció que "no se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires". Incluso fue más allá, afirmando que la situación "Más que una detención es una especie de tortura el hecho de incomunicarla del mundo”.

Una de las quejas principales del abogado tiene que ver con la restricción de comunicación. Cipolla argumentó que a Rial le restringen el teléfono mientras que "Todos los presos tienen teléfono haciendo vivos de Instagram y no hay un control". Según el letrado, la diferencia de trato ocurre porque ella es famosa y podría "replicar cosas en los medios de comunicación".

Debido a la picadura de la araña sin atención y las condiciones de detención, el abogado ya pidió la solicitud del cambio de establecimiento penitenciario.