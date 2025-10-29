Una noche de terror vivió Romina Scalora, panelista del programa LAM de Ángel De Brito, después de su jornada de trabajo. A través de un posteo en su cuenta personal de X, Scalora, quien cuenta con más de 95 mil seguidores, detalló el violento robo que sufrió el taxista con el que viajaba en la zona de Flores.

El asalto ocurrió en la madrugada del 29 de octubre de 2025. Scalora relató la secuencia, que incluyó una agresión directa al vehículo: “Le acaban de robar al taxista con el que viajaba en zona Flores. Le rompieron el vidrio que obvio me saltó hasta a mí, le metieron un chumbo y le sacaron el celular”.

La situación escaló rápidamente cuando el taxista intentó perseguir a los delincuentes. Esto forzó a la panelista a tomar una decisión extrema para proteger su seguridad. “El taxista salió a toda velocidad a correrlos y yo me tuve que tirar con el coche en movimiento”, sentenció Scalora.

A pesar del dramático escape, la panelista informó a sus seguidores que se encuentra bien. Sin embargo, su mensaje sirvió como una advertencia sobre la inseguridad en la ciudad: “Estoy bien. Cuídense. Está muy jodido”. El posteo generó reacciones inmediatas por parte de los usuarios, quienes lamentaron el hecho con comentarios como: “Pobre taxista”, “Que secuencia zarpada” y “Horrible todo”. Hasta el momento, Scalora no ha subido más información sobre el tema.