Las imágenes de Sofía Gala como Moria Casán para su serie

La esperada biopic de Moria Casán ya está en marcha, y la expectativa de los fanáticos de "La One" se disparó tras la filtración de las primeras imágenes del rodaje. La vida de la diva llegará a Netflix en forma de serie de ficción, con un estreno tentativo programado para el 16 de agosto de 2026, coincidiendo con el cumpleaños número 80 de Moria, según información de Guido Záffora.

El reparto principal para encarnar a Moria en sus distintas etapas incluye a Sofía Gala Castiglione como la Moria joven, Griselda Siciliani en la etapa intermedia, y Cecilia Roth en el rol de la Moria actual. Además, se confirmó la participación de Micaela Riera interpretando a Susana Giménez.

Las imágenes que se dieron a conocer causaron un "impacto total" entre los usuarios, quienes no pueden creer el parecido físico y gestual que Sofía Gala ha logrado con su madre. El video filtrado muestra a Sofía Gala, ya caracterizada como Moria, saliendo de un teatro junto a Micaela Riera, en su papel de Susana.

El parecido va más allá de la caracterización. Los usuarios de redes sociales destacaron un momento específico en el que Sofía ríe, se acomoda el cabello y se toca la cara de la misma manera que Moria, reproduciendo con exactitud los gestos inconfundibles de la icónica figura del espectáculo argentino.

Incluso el timbre de voz de Sofía al pronunciar una frase fue reportado como "casi idéntico" al de su madre. La línea capturada durante el rodaje fue: "Sí, mi amor, último que tengo hambre y me voy a comer. Gracias por venir", dirigida a un fanático.