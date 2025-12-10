El presidente Javier Milei arribó en horas del mediodía de Noruega, a la ciudad de Oslo, para iniciar una agenda internacional que tendrá como eje su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. El mandatario viajó en un vuelo especial acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tal como había sido anticipado, el libertario partió desde Buenos Aires el lunes por la noche y llegó este martes al Grand Hotel de la capital noruega. En las primeras imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, Milei fue visto vestido con un mameluco y una campera con el logo de YPF, atuendo que llamó la atención y rápidamente se viralizó.

Según fuentes oficiales, el Presidente descansará hasta el miércoles por la mañana, cuando comenzará con su agenda oficial en Noruega, en la que coincidirá con diferentes autoridades del país europeo y participará del acto de entrega del Nobel.

La presencia de Milei en la ceremonia fue anunciada inicialmente por la dirigente opositora venezolana Elisa Trotta a través de la red social X. Más tarde, la información fue confirmada por el Gobierno argentino, destacando el apoyo del Presidente a líderes opositores en la región.

Agenda oficial de Javier Milei en Oslo

Miércoles 10 de diciembre

• 9:00 – Participación del Presidente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

• 11:30 – Encuentro con el Rey Harald V de Noruega.

• 13:10 – Reunión con el Primer Ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

• 16:00 – Partida del vuelo especial de regreso a la Argentina.

Jueves 11 de diciembre

• 9:30 – Llegada de Javier Milei al país.