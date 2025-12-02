El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este martes que la exfiscal Viviana Fein sea citada a declaración indagatoria por su actuación en la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015. El requerimiento fue elevado mediante un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Julián Ercolini, quien deberá resolver si hace lugar al pedido.

Fein (jubilada desde 2017) está imputada por las presuntas irregularidades cometidas en las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo, mientras Nisman investigaba el atentado a la AMIA y días después de haber denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán.

Publicidad

En su presentación, Taiano sostuvo que en el departamento de las torres Le Parc hubo un “verdadero desastre”, al señalar que pruebas esenciales fueron destruidas o alteradas. En particular, destacó el deficiente tratamiento del baño donde apareció el cuerpo con un balazo en la cabeza, en lo que la Justicia ya considera un homicidio vinculado a sus funciones.

El fiscal advirtió que más de 80 personas ingresaron al departamento antes de que se levantaran las primeras evidencias, un movimiento que, según sostuvo, afectó de manera directa el curso de la investigación. Por este motivo también están imputados el juez de instrucción Manuel de Campos, de turno aquella madrugada, y el entonces viceministro de Seguridad, Sergio Berni, quien describió la escena como “caótica” y responsabilizó a Fein.

Publicidad

Hasta el momento, la exfiscal es la única llamada a indagatoria en una causa que, casi diez años después, continúa investigando qué ocurrió en el departamento de Puerto Madero.