La salida de Ariel Holan de la dirección técnica de Rosario Central tomó por sorpresa al mundo futbolero, especialmente tras un 2025 en el que el equipo fue protagonista: terminó primero en la Tabla Anual y se consagró campeón de la Liga, en un torneo que no estuvo exento de polémicas.

Sin embargo, a pesar del buen rendimiento en la fase regular, al ciclo de Holan le pesó la falta de resultados en los cruces decisivos. El Canalla quedó eliminado de manera prematura en el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, en dos de esos casos jugando como local, un factor que terminó inclinando la balanza para su salida.

Con la mira puesta en la temporada 2026 y la Copa Libertadores como gran objetivo, la dirigencia rosarina activó rápidamente la búsqueda de un reemplazante. El primer nombre en carpeta fue el de Ramón Díaz, aunque esa posibilidad se descartó en poco tiempo, lo que aceleró las gestiones por el siguiente candidato.

Finalmente, este lunes por la tarde, Rosario Central confirmó la llegada de Jorge Almirón, quien se encontraba sin dirigir desde agosto tras su salida de Colo-Colo. Si bien su último semestre en el fútbol chileno no fue positivo, el entrenador venía de un sólido 2024, año en el que se consagró campeón de la liga local y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde fue eliminado por River.

La elección de Almirón encaja con el perfil que buscaba Central para afrontar competencias internacionales. El DT se ha destacado a lo largo de su carrera por su rendimiento en torneos definidos por eliminación directa, especialmente en el plano continental.

En la última década, Almirón logró llevar a Lanús a la final de la Copa Libertadores 2017, la primera de la historia del club, y repitió esa hazaña con Boca en 2023, cayendo en ambas definiciones ante Gremio y Fluminense, respectivamente. Esa experiencia fue clave para que la dirigencia canalla se inclinara por su contratación.

Con Ángel Di María como líder y emblema del plantel, Rosario Central renueva la ilusión de pelear en lo más alto del continente. Almirón firmó contrato hasta diciembre de 2026 y ya comenzó a planificar una temporada en la que el objetivo está claro: competir en la Libertadores con un entrenador que sabe cómo jugar este tipo de torneos.