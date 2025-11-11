La investigación por la violenta disputa interna dentro de la barra brava del Club San Martín de San Juan sumó un capítulo decisivo con la detención de los últimos dos cabecillas prófugos. En una serie de allanamientos realizados durante la madrugada de este martes, los brigadistas de la UFI Genérica lograron aprehender a los líderes de la facción conocida como la Banda del Pueblo Viejo, señalada como la principal protagonista de los enfrentamientos contra el bando rival, la “Nueva Generación”.

Los detenidos fueron identificados como Franco Ariel “Chorico” González y su hermano Jonathan Mauricio González. Ambos eran los dos miembros que aún permanecían bajo búsqueda y cuya captura era considerada fundamental para la Justicia para desarticular la cúpula de la facción.

El operativo se concentró en el Barrio Costa Canal y fue coordinado por la fiscal Daniela Pringles, con el apoyo del Grupo GERAS, garantizando que las detenciones se llevaran a cabo sin incidentes. Además de la captura de los hermanos González, las autoridades procedieron al secuestro de varios teléfonos celulares en el domicilio, material que será analizado en busca de más pruebas que vinculen a los aprehendidos con los choques.

Con la detención de "Chorico" y su hermano, ya son ocho los miembros de la Banda del Pueblo Viejo involucrados en la causa. La lista incluye a otros nombres que ya pasaron por la Justicia, como Marcelo Gerardo González Pareyra, alias “El Puchi”, quien recuperó la libertad pero sigue imputado, al igual que Agustín Agüero. Además, el expediente ya registra a condenados con prisión efectiva, como Iván Andrés Dávila Yafar (con una pena acumulada de 3 años) y Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez (condenado a 6 meses), lo que refleja la seriedad de los cargos por los violentos enfrentamientos.