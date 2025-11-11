A seis años de la muerte de Santiago Bal, la conductora Carmen Barbieri recordó los minutos finales de su ex marido y padre de su único hijo, Fede Bal. La actriz y figura televisiva abrió su corazón en una charla con el periodista Nicolás Peralta para la revista Pronto.

Barbieri y Bal estuvieron juntos durante casi tres décadas, y Carmen describió los 26 años de su relación como “muy linda”. Incluso, su hijo Fede Bal siempre ha destacado la armonía familiar de su infancia y adolescencia, asegurando que sus padres nunca se pelearon ni hubo un grito o falta de respeto. Carmen recordó que se movían "en bloque" y hacían viajes juntos a lugares como Disney y Las Vegas.

Al recordar los días finales de Santiago, Barbieri detalló una conversación íntima que tuvieron mientras ella lo cuidaba. Bal se dormía y, al despertar, veía a Carmen sentada estudiando la obra 20 millones.

En ese contexto, Santiago le dijo: "Siempre estás". Carmen le respondió: “Cuando no tengo que ensayar, estoy cuidándote. Siempre estate tranquilo, dormí tranquilo. Yo estoy acá sentada”.

Fue en ese momento, antes de morir, que Santiago Bal hizo una fuerte confesión a Carmen sobre el sufrimiento que le había causado. Bal le dijo: “Yo me mandé cagadas en la vida, Carmen. Pero la que te hice a vos fue la más grande”.

La respuesta de Carmen Barbieri fue de negación y consuelo, buscando la paz de Bal: “No, pero yo no me acuerdo. ¿Qué, me hiciste algo vos a mí? Quedate tranquilo y dormí”.

La generosidad de Carmen se extendió al cuidado de su ex pareja. Aunque Bal se había ido de la casa que compartían, regresó al final. Cuando Bal se enfermó, sus otros hijos, Julieta y Mariano, no podían cuidarlo debido a sus propias vidas, y lo querían internar. Sin embargo, Carmen vivía sola con su perro y cuando Santiago preguntó adónde lo llevarían, ella respondió: “A casa”.

Santiago Bal murió porque no podía respirar bien, ya que estaba "muy mal de epoc". Carmen detalló que Bal se desmayó muchas veces en su casa. Aunque tuvo 18 operaciones de cáncer y le sacaron los intestinos, el cáncer no fue la causa final de su muerte. Fede Bal se había acostumbrado a que su padre se iba a morir en cualquier momento, pues lo vio "morirse a cada rato".