Una infracción de tránsito en el departamento Santa Lucía derivó en la detención de un hombre que contaba con un pedido de captura y detención vigente por la Justicia de San Juan. El hecho tuvo lugar en el marco de una recorrida de prevención que realizaba personal de la Comisaría 29°.

Los efectivos actuantes, el cabo Carlos Coria y el cabo Gabriel Garcías, circulaban por su sector asignado, precisamente por calle Necochea. Al pasar el puente de la Avenida Circunvalación, los uniformados observaron una motocicleta de color negro que era conducida a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas. A bordo de la Zanella modelo RX125 cc, sin dominio viajaba un hombre en compañía de una mujer.

Publicidad

Ante la clara violación de las normas de tránsito y la puesta en riesgo de terceros, el personal policial procedió a intentar la interceptación del rodado y emitieron la voz de alto. Sin embargo, los ocupantes hicieron caso omiso a la indicación y, por el contrario, aceleraron la marcha para intentar la fuga.

La persecución continuó por la jurisdicción hasta que, finalmente, los cabos lograron interceptar la motocicleta en la intersección de calle San Lorenzo y Necochea. Una vez detenidos, la situación escaló rápidamente. Ambos ocupantes comenzaron a proferir insultos contra el personal actuante, mostrando una actitud de marcada resistencia.

Publicidad

El conductor, identificado posteriormente como Manuel Antonio Molina, de 31 años y domiciliado en Barrio Franklin Rawson, descendió del rodado muy ofuscado y comenzó a arrojar golpes de puño y patadas contra los cabos Coria y Garcías. Ante la agresión física y la resistencia, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos: Molina y su acompañante, Tamara Belén Ocaña, de 36 años, con domicilio en el barrio La Amistad de Chimbas.

El sujeto cuenta con una completa planilla de antecedentes Penales.

Ambos fueron trasladados a la Sede Policial de la Comisaría 29°, donde quedaron a disposición del Segundo Juzgado de Falta por infringir los artículos de las leyes de tránsito. El oficial ayudante Bruno Marchetti recibió el procedimiento y labró el expediente contravencional correspondiente.

Publicidad

No obstante, el caso tomó un giro inesperado durante el chequeo de antecedentes. La Comisaría 29° se comunicó con el sistema SIFCOP para solicitar los antecedentes de Molina. La agente Melani Pizarro atendió el requerimiento y verificó los datos. La consulta arrojó que, en fecha 24 de septiembre del corriente año, se emitió un oficio judicial que ordenaba la captura, búsqueda y detención de Molina.

El hombre contaba con el Legajo N° MPF-SJ-028 00 del 2023 en la causa "Molina Manuel Antonio por robo doblemente agravado por escalamiento". La orden judicial dejó descubierto que Molina tenía un pedido de captura vigente por haber violado el beneficio de salidas transitorias del Servicio Penitenciario del cual gozaba y le fue revocado, por incumplimiento de las condiciones impuestas y se decretó su rebeldía.

Inmediatamente, la Comisaría 29° se comunicó con el Sistema Base Acusatorio, y se ordenó que interviniera el Juzgado de Ejecución Penal. El doctor Jesús Tivani dispuso que se diera cumplimiento al oficio emitido. El personal policial coordinó con el D-5 la inmediata restitución de Molina al Servicio Penitenciario Provincial, poniendo fin a su condición de prófugo. La motocicleta fue radiada de circulación e incautada para establecer propiedad y procedencia.