Chimbas: dos ladrones ataron y golpearon a un sereno para robarle la moto

Un violento episodio de inseguridad se registró el pasado martes por la tarde en una empresa de calle Rodríguez, situada entre Necochea y Ruta 40. Tres delincuentes abordaron al sereno de la firma, a quien ataron, golpearon y amenazaron para apoderarse de su motocicleta de 110cc.

Tras la denuncia efectuada el pasado 27 de enero, integrantes de la Departamental N°2 y la Unidad Operativa Chimbas Sur desplegaron un operativo para dar con los responsables y el rodado. El vehículo sustraído fue localizado finalmente en el interior de la Cueva del Chancho.

La intervención del Comando Norte permitió ejecutar una serie de allanamientos que finalizaron con la aprehensión de Sergio Benegas y Eric Rodríguez, señalados como dos de los autores del caso. Ambos quedaron a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, a la espera de sus audiencias previstas para realizarse entre este jueves y viernes.