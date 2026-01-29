River concretó la incorporación de Kendry Páez, mediocampista ofensivo de 18 años que llega proveniente del Chelsea. El acuerdo consiste en un préstamo hasta diciembre de 2026 sin opción de compra, luego de que el futbolista finalizara su cesión en el Racing de Estrasburgo de Francia.

Aunque el club de la Premier League invirtió 25 millones de dólares en 2023 para asegurar su ficha cuando apenas tenía 16 años y destacaba en Independiente del Valle, el juvenil aún no ha sumado minutos oficiales con el conjunto inglés.

En su paso por el fútbol francés, Páez disputó 21 partidos y convirtió un gol antes de interrumpir su préstamo original, el cual vencía en agosto de 2026. El contrato con la institución de Núñez estipula que el Chelsea posee la facultad de repescarlo a mediados de este año.

Sin embargo, River cuenta con un "derecho de vidriera" y la posibilidad de extender la cesión hasta junio de 2027 si el rendimiento del jugador cumple con las expectativas. Bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, el volante buscará adquirir rodaje en Sudamérica y se prevé su arribo a la Argentina este jueves para sellar su firma.

Respecto a su trayectoria internacional, el futbolista es una pieza habitual en la Selección de Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece, donde registra dos goles y tres asistencias en 23 presentaciones con la Mayor, tras haber brillado en las categorías Sub-17 y Sub-20 con siete tantos anotados.