Atacaron a un albañil y casi pierde la lengua: los sospechosos son parientes

Un albañil de 34 años, identificado como Rubén Orlando Vea, resultó gravemente herido tras ser atacado en una obra en construcción situada cerca de la plaza central de Santa Lucía. La víctima casi pierde la lengua producto de la agresión y debió recibir puntos de sutura tras ser ingresado en el Hospital Rawson. Debido a que nadie lo socorrió tras el incidente, el hombre tuvo que trasladarse por su cuenta en bicicleta hasta el nosocomio para buscar asistencia médica.

Los principales sospechosos del ataque son un tío y un primo del damnificado, con quienes compartía labores en el mismo edificio desde hacía más de un mes. Según relataron allegados al trabajador, en el último tiempo sus familiares habían comenzado a reprocharle diversas cosas y hasta lo "basureaban".

Publicidad

Respecto a las acciones legales, la familia de Vea intentó radicar la denuncia en la Comisaría 5ta, pero los uniformados no la recibieron. Los efectivos justificaron su rechazo bajo el argumento de que la denuncia debía hacerla el propio Vera en la UFI correspondiente.