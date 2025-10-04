Un fuerte choque se registró en la tarde de este sábado en una transitada zona y a hora pico en Santa Lucía. El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 13:00 horas.

De acuerdo con las fuentes, el accidente (fuerte choque) tuvo lugar en las inmediaciones de la avenida Libertador General San Martín y el lateral de la avenida Circunvalación. Se trata de un cruce muy transitado.

Por causas que aún están siendo investigadas, un auto marca Peugeot 308 de color blanco impactó contra una moto en dicho cruce.

El fuerte impacto provocó lesiones en el motociclista. Una ambulancia se hizo presente en el lugar del siniestro para brindar asistencia al herido.