La vida de Thiago Medina comenzó a "empezar nuevamente" luego del dramático accidente que sufrió. El joven, de apenas 22 años, atravesó por dos operaciones y pasó 23 días en terapia intensiva.

Afortunadamente, el ex Gran Hermano logró evolucionar tal como esperaban los médicos. Hace apenas unos días, consiguió despertarse, mostrando una mayor entereza. Para su familia, tras 23 días de ingreso a terapia, Thiago hoy tiene una nueva vida.

Julio, el papá de Thiago, habló en Puro Show y reveló que su hijo hoy puede sentarse y hablar, lo cual describió como algo maravilloso. El joven se encuentra en un proceso de asimilación de todo lo que pasó con su accidente y está entendiendo que estuvo al borde de la muerte.

En cuanto a los avances clínicos, Daniela Celis informó el último parte médico, asegurando que todas las novedades son positivas. Pestañela escribió que Thiago "hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo". Además, el joven continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio, y se encuentra "mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo".

Respecto a su estética y apariencia, Thiago hizo algunos pedidos. Su padre informó que el joven notó que tiene su cabello más largo. Thiago se ríe y le pide a Daniela que le corte el flequillo.