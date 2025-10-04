La vida sentimental de Evangelina Anderson ha estado bajo el foco mediático desde que ella y Martín Demichelis confirmaron su separación en agosto de este año, luego de 17 años juntos y tres hijos en común.

Recientemente, Evangelina, quien será la futura integrante de MasterChef Celebrity, recibió un consejo explosivo de parte de Pampita, conductora de Los 8 Escalones y con experiencia en temas de pareja.

Todo comenzó con una pregunta sobre el porcentaje de personas que realizan ejercicio en espacios públicos. La respuesta (52,8%) llevó a Iliana Calabró, jurado invitada, a comentar que muchos salen a correr o andar en bicicleta como excusa para "chusmear" personas y establecer una relación.

Pampita entendió perfectamente la referencia de Calabró y enseguida lo catalogó como "Es como un Tinder". Con una sonrisa, se dirigió directamente a Anderson, manifestando su compromiso con su vida amorosa: "Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera no paro", agregó.

La modelo, entre risas, intentó desviar el foco hacia otros compañeros: "Ya somos varios solteros en el jurado ¿Por qué conmigo?", lanzó. Pampita, actuando como amiga, no dudó en aclarar su motivo: "Porque estás desperdiciada, realmente. Es como un diamante en bruto".

Luego del halago, Eva optó por "gambetear el asunto" y le pasó la pelota a Diego Díaz, otro de los invitados. El exfutbolista bromeó diciendo que, si bien trota permanentemente, "probablemente no voy en los mejores horarios porque no estaría haciendo match con nadie", lo que desató la risa de los presentes. Se sabe que Eva ha comenzado a disfrutar de la soltería.