Benjamín Vicuña mantiene una relación cordial y amena con Pampita, con quien tiene hijos en común. Esta buena sintonía se evidenció, por ejemplo, cuando Pampita salió en defensa del actor luego de que la China Suárez lo acusara de mal padre.

Sin embargo, a pesar de esta buena relación, en las últimas horas surgió una disputa o "cortocircuito" entre Benjamín y Carolina. El conflicto se originó a causa de Bautista, el hijo mayor, que actualmente tiene 17 años.

Según la información aportada por el periodista Daniel Ambrosino, quien dio pistas enigmáticas antes de revelar los nombres, a Vicuña le ofrecieron un auto para su hijo. Al respecto, el actor chileno consultó con Pampita sobre el tema.

La respuesta de la modelo fue de rotunda oposición, ya que Pampita "no quiere saber nada" con que Bautista tenga su primer auto. Ambrosino remarcó que ella habría expresado que Bautista "no se lo merece por mal comportamiento".

Ante la disputa, la opinión de Pampita "tuvo más peso". El periodista concluyó que, aparentemente, el adolescente "se quedó sin el cuatro ruedas".