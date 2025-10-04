Sofía Gala no suele conceder muchas entrevistas, ya que solo lo hace cuando tiene algo específico que comunicar. Este fue el caso de su regreso al teatro con la obra Viuda e hijas, contexto en el que recibió al periodista Nico Peralta de Pronto para hablar sobre su actualidad.

Respecto a cuál es su peor vicio, la revelación se produjo luego de que el periodista le preguntara si era tecnológica y si usaba las redes sociales.

Aunque aclaró que no es "tuitera" ni sube muchas cosas a Instagram, la actriz fue directa al confesar: "tengo una adicción al celular, totalmente en contra de mi propia voluntad". Sofía Gala comparó esta dependencia con una adicción química.

La intérprete describió la gravedad de su dependencia tecnológica, detallando que es una "adicción química de esta mierda que te produce dopamina", y agregó que lucha constantemente para que se le vaya.

Lo que más la "vuelve loca" es que esta adicción es tan "loca" que ni siquiera está hablando o interactuando: "a veces agarro el teléfono y no sé ni qué estoy haciendo. Por inercia. ¡No estoy haciendo nada!".

Finalmente, Sofía Gala aclaró su historia con las redes sociales. Mencionó que nunca tuvo Facebook y que se considera "bastante nueva" en el uso de plataformas. Contó que su primera red fue Twitter (ahora X) en 2013, la cual abrió porque existía una Sofía Gala falsa que daba declaraciones a los medios. En su momento, le pareció un buen lugar para ofrecer una respuesta directa sin pasar por un tercero, pero fue un tiempo limitado y lo dejó de usar. Actualmente, solo usa Instagram para subir algunas cosas, pero reitera que no es "tan activa".