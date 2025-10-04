El año 2025 resultó ser intenso y complicado para el amor, marcado por separaciones, infidelidades y finales tristes, como el que vivieron Nico Vázquez y Gimena Accardi. La ruptura se dio a raíz de un "engaño" por parte de la actriz, y si bien Vázquez estaba dispuesto a perdonar, no toleró "las formas en que se dio todo".

En este contexto de duelo, Pitty La Numeróloga ha lanzado información importante sobre el presente y el futuro de Nico Vázquez, anticipando dos escenarios cruciales que marcarán su destino: la llegada de un hijo y el casamiento.

La especialista detalló que el actor, tras transitar un "duelo muy grande" por la separación de una pareja que parecía consolidada, ha evolucionado y poco a poco va saliendo adelante a pesar del dolor. Según Pitty, Vázquez ha realizado "un trabajo espiritual muy grande" y se encuentra en una etapa de "cierres en su vida" para abrirse a lo nuevo.

Respecto a su vida sentimental, Pitty anticipó que Vázquez estará conociendo a alguien. Incluso, sostuvo que "capaz en este momento tiene a dos personas con las que habla mucho, una quizás ahora y otra un poquito después". El reencuentro definitivo con el amor se daría en el año 2026.

Lo más trascendental, según la numeróloga, llegará en el año 2027. Pitty predijo que será un año donde el actor "apuesta al amor".

Las dos grandes bombas sobre el futuro de Vázquez son que "se vuelve a casar" y que "va a ser papá en un futuro". La numeróloga especificó que la paternidad no ocurrirá "ahora ni mañana, pero en dos años hablamos. Va a ser papá". Estos dos importantes escenarios son los que marcarán el destino de Nico el actor.