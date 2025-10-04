El pasado lunes 29 de septiembre, Morena Rial fue trasladada a la unidad penitenciaria tras no cumplir con los requisitos judiciales necesarios para acceder a la prisión domiciliaria. Se trata de la primera vez que la hija de Jorge Rial queda detenida en un penal, un hecho que "encendió el interés mediático y el debate público sobre su presente personal y familiar".

Su nuevo abogado, Martín Leiro, brindó detalles sobre la situación de Morena, contando que la joven se encuentra en "una celda que llamaría más monoambiente". Esta celda dispone de un baño, una ventana, su colchón reglamentario, sábanas, frazadas y una cama de cemento.

En su programa radial en "El Observador", Latorre expresó su falta de empatía. "Morena Rial no me causa empatía ni me da lástima porque es provocadora y agresiva", sentenció. La panelista y conductora criticó duramente su actitud, señalando que, tras "mandarse varias cagadas", Morena "tampoco baja un cambio". Agregó que "No se la ve ni empática ni arrepentida".

Latorre continuó su crítica haciendo hincapié en las relaciones familiares de la joven. Sostuvo que Morena "odia e insulta al padre, a la hermana y al padre de uno de sus hijos". Además, la conductora remarcó que Morena "nunca pone un límite, no pone calma a la situación".

Indignada, Yanina Latorre trajo a colación episodios pasados donde Morena supuestamente le robó a panelistas de LAM. Recordó que "Le robó las tarjetas de crédito a Marcela Feudale y a Marixa Balli, todos los maquillajes a Mónica Farro" al entrar a los camarines.

El reproche también alcanzó a Jorge Rial. Latorre agregó que la joven supuestamente le robó plata a su padre mientras él estaba internado en Colombia. También recordó que, hace muchos años, cuando Jorge se enojó y la echó de la casa, ella le vendió los relojes que él coleccionaba para quedarse con el dinero, e incluso le vendió un auto.

Yanina Latorre concluyó su opinión reafirmando su visión sobre la conducta de la joven. "Es una chica que no quiere mejorar, cambiar su actitud", lanzó. Además, Latorre calificó la situación como "muy macabra para salir a robar con tu hijo".