Luego de un reciente fallo judicial a su favor en el marco de la denuncia presentada por Maxi López y Wanda Nara en su contra, Mauro Icardi habría tomado una determinante decisión en relación a la causa por la restitución internacional de sus hijas.

Según lo explicado por el periodista Facundo Ventura en sus redes sociales, el futbolista, aconsejado por sus abogados italianos, desistió de su idea de viajar a la Argentina, tal como lo tenía planeado.

Publicidad

Aunque Icardi extraña a sus hijas y había pensado regresar al país en el mes de octubre, junto a la China Suárez, él y su equipo legal decidieron que era "mejor esperar". La decisión se fundamenta en que nadie le aseguraba que, en el poco tiempo que estuviera en Argentina, iba a poder ver a sus hijas.

Además, la cancelación del viaje estaría vinculada a sus compromisos con el club turco, el Galatasaray. El futbolista debería solicitar un pedido especial al club para poder venir y no quiere "entorpecer" el avance que están teniendo sus abogados en relación a la restitución internacional.

Publicidad

Ventura reveló, por otra parte, que la abogada Elba Marcovecchio viajará a Italia la semana próxima. Su misión es reunirse con los letrados del jugador en dicho país para evaluar de qué manera pueden seguir avanzando con el caso.

Cabe destacar que las representantes legales de Icardi realizaron recientemente un fuerte pedido al Ministerio Público Tutelar que involucra directamente a Wanda Nara. Solicitaron que se efectivicen las videollamadas mediante el dispositivo celular de su hija mayor, sin intermediación de la madre. El objetivo de esta solicitud es "preservar la intimidad del vínculo paterno-filial". Asimismo, pidieron que se garantice que las conversaciones que el futbolista mantiene con sus hijas no sean grabadas.