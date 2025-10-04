Wanda Nara quedó "entre la espada y la pared" por un presunto incumplimiento de contrato. Este nuevo problema se suma a una causa judicial reciente que se conoció en las últimas horas y que resultó a favor de Mauro Icardi.

El periodista Santiago Sposato, quien se sumó al ciclo A la tarde, brindó los detalles del escándalo. Según su reporte, el conflicto se originó cuando Wanda se sumó en mayo de 2024 a una plataforma de contenido para adultos.

Publicidad

El acuerdo establecía que Wanda se quedaría con el 80% de lo recaudado. Es importante destacar que el contrato no estaba ligado a un límite de tiempo, sino a alcanzar un objetivo económico de 5 millones de dólares.

El foco de la cuestión y el origen del problema judicial se dio porque Wanda empezó a usar esas fotos en otras plataformas, lo cual no gustó a la aplicación. La pauta fundamental era la exclusividad: el contenido audiovisual "no podía subir a otras plataformas de adultos", y debía ser exclusivo.

Publicidad

Ante un pedido de exclusividad que no fue respetado, el tema pasó a instancias judiciales.

La pena pactada por desobedecer el contrato es de un monto considerable. Según Sposato, se pactó una multa de 10 mil dólares diarios por cada día que la influencer permaneciera con su material en una plataforma distinta a la acordada.

Por su parte, Wanda Nara presentó una defensa. De "manera unilateral", ella dio por finalizado el contrato por supuesta "falta de pago", según su versión.

Publicidad

Sin embargo, la postura de la aplicación es opuesta. Desde la app, aseguran que ya le habían realizado una "transferencia muy importante" a una cuenta en Italia. El motivo de la transferencia a ese destino fue porque Wanda pidió recibir su pago allí por "cuestiones impositivas".