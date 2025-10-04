Gastón Pauls y Agustina Cherri mantuvieron una relación de pareja que se extendió por siete años, entre 2007 y 2014. Fruto de este vínculo nacieron sus dos hijos: Muna y Nilo. Tras la separación, Agustina volvió a ser madre en dos ocasiones más junto al músico Pepo Vera, dando a luz a Alba y Bono. Pauls, por su parte, tuvo otras parejas, pero no volvió a ser padre.

El conductor del ciclo Seres humanos, que se emite los domingos por la noche en América, ofreció una entrevista íntima con Nico Peralta para la revista Pronto. En ella, Pauls detalló el vínculo actual que mantiene con Cherri y realizó una revelación sobre la crianza compartida.

Publicidad

Pauls comentó que Muna y Nilo pasan la mitad del tiempo con él y la otra mitad con Agustina, quien vive "a una cuadra y media de mi casa". El actor destacó la "relación divina" que mantiene con la madre de sus hijos.

La curiosa revelación surgió cuando Pauls contó que, debido a la confianza mutua, en su casa no solo están Muna y Nilo, sino "también los hijos de Agus: Bono y Alba". Pauls afirmó que los niños "vienen todos a casa siempre".

Publicidad

Llevando la confianza un paso más allá, Pauls reveló: "Incluso si Agustina tiene que salir y no tiene con quién dejarlos, yo me quedo al cuidado de sus hijos".

Pauls describió esta dinámica como algo "hermoso". Para él, lo más valioso de su relación post-separación es la "presencia hoy en la vida del otro". El actor enfatizó que esto se logra porque ambos confían mutuamente, y él sabe qué clase de madre es ella para sus hijos: una que ofrece "mucho amor".

Publicidad

Consultado sobre si este excelente vínculo fue siempre así, Pauls aseguró que "nunca hubo nada raro ni tirante". Explicó que no concibe otro tipo de relación con la persona que eligió para ser la madre de sus hijos. A pesar de llevar once años y medio separados, Pauls afirma que "somos amigos" y que la relación siempre fue buena. Si bien pueden tener alguna discusión menor, como: "Che, ¿por qué no me dijiste que ibas a tal lado?", lo fundamental es la confianza, la cual, según Pauls, "no tiene precio" en un mundo que considera que está "re loco".