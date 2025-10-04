Mica Viciconte se encuentra "muy enojada" con un tema puntual: su ausencia en la foto que se tomó toda la familia Cubero con el capitán de la Selección Nacional, Lionel Messi.

El crack mundial recibió a la familia Cubero completa: Fabián Cubero, el pequeño Luca, y las hijas de él: Indiana, Allegra y Sienna. Sin embargo, Mica fue la gran ausente en ese momento tan importante.

La panelista de Ariel en su salsa rompió el silencio en una charla profunda con su compañero en el ciclo de Telefe, Nico Peralta.

Mica relató que Fabián había sido invitado por Lionel Scaloni a ir al Predio de la AFA para ver a los jugadores. Las nenas, fanáticas del fútbol, y Luca se sumaron también. Cuando se enteró, Mica le preguntó a Cubero: "Ah, bueno, ok. ¿Y yo?", a lo que él respondió rotundamente: "No, no, vos no".

Mica pensó que se trataba de una broma y le aclaró su deseo: "Quiero ir, me gustaría una foto con Messi". No obstante, Fabián le reiteró: "No, Mica, no, no". La panelista insistió en que, aunque no es "cholula de nadie", Messi es un jugador "número uno" y a cualquier argentino le encantaría tener ese recuerdo.

Frente a la negativa, Mica relató la explicación que le dio Cubero. El futbolista le comentó que, en el ámbito del fútbol, "no está bien visto que una mujer de un futbolista vaya a sacarse una foto con otro". Mica confesó que no entendía nada, ya que el plan era ir en un contexto familiar, junto a su hijo y las nenas.

La panelista se enojó porque considera que ese pensamiento "te pone en un lugar que no está bueno". Ella afirmó que su intención era solo sacarse la foto y que su entorno de hombres le dijo que "no daba" que ella fuera, mientras que las mujeres se preguntaban qué tenía de malo.

Mica defendió a Cubero, asegurando que él "no es celoso", pero "le saltó la térmica ese día" y no sabe qué le pasó, ya que jamás le había hecho un planteo de ese estilo.

A pesar de la bronca, Mica se quedó con la alegría de su hijo. Cuando le enviaron por WhatsApp la foto de Luca a upa de Messi, pensó que sería un "recuerdo espectacular para él". Luca, con tres años, llegó a casa saltando y gritando: "Me saqué una foto con Messi, Messi gol, Messi gol". Luca tiene muñecos de Messi y del Dibu Martínez, a quienes ama. Como recuerdo, Messi le firmó una camiseta chiquita, la cual Mica mandó a enmarcar junto con la foto para que la tenga en su habitación.

Como "compensación", Fabián la llevó a ver un partido de Argentina a la cancha de River, aunque Mica aclaró que "no compensó del todo porque le sigo tirando palitos".

La entrevista completa con la panelista se encuentra en la edición digital de octubre de revista Pronto.