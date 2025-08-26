El dólar oficial interrumpió este martes la racha alcista que acumulaba desde la semana pasada y cerró con una leve baja en el segmento mayorista, luego de que el Banco Central (BCRA) dispusiera un nuevo incremento en los encajes bancarios. La corrección se produce tras cuatro jornadas consecutivas en las que la divisa sumó $69,5 y se acercó a su récord nominal histórico.

En la jornada, el dólar mayorista retrocedió $5,5 (-0,4%) y finalizó en $1.356,5, mientras que el minorista se ubicó en $1.377,12 en el promedio de entidades financieras que releva el BCRA. En el Banco Nación, en tanto, la cotización se mantuvo sin cambios en $1.370.

El ajuste llega después de que el lunes el tipo de cambio tocara niveles cercanos a los $1.374, en medio del ruido político por las denuncias de presuntas coimas que salpican al Gobierno nacional. Según operadores del mercado, la intervención del BCRA mediante una suba de encajes contribuyó a moderar la presión sobre el dólar oficial.

En paralelo, el volumen negociado en el segmento mayorista superó los US$s665,2 millones, lo que muestra un mercado con alto nivel de operaciones