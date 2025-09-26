Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 4-2 por penales frente a Flamengo en los cuartos de final. En un Estadio UNO colmado, el Pincha ganó 1-0 en los 90 minutos con un golazo de Gastón Benedetti y logró igualar la serie, luego de la derrota 2-1 sufrida en Brasil. Sin embargo, en la definición desde los doce pasos, el arquero Agustín Rossi se vistió de héroe al contener dos remates y darle el pasaje al equipo carioca.

El conjunto platense salió decidido a ser protagonista desde el inicio, aunque Flamengo fue más práctico en sus avances. Gonzalo Plata estuvo cerca de abrir el marcador, pero la defensa albirroja despejó sobre la línea. La visita insistió con remates de media distancia, incluido un disparo de Saúl Ñíguez que dio en el palo. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, Benedetti sorprendió con un misil de zurda que dejó parado a Rossi y encendió la ilusión de los hinchas.

En el complemento, Estudiantes mantuvo la iniciativa, aunque Flamengo ganó confianza con centros que exigieron a Fernando Muslera. Guido Carrillo habilitó de cabeza a Benedetti, que marcó otro tanto, pero el VAR anuló la jugada por posición adelantada. La tensión se mantuvo hasta el final con ambos equipos buscando el gol que definiera la serie.

La clasificación se resolvió en los penales: Flamengo convirtió los cuatro que ejecutó y Estudiantes falló dos, ambos contenidos por Rossi a Benedetti y Santiago Ascacíbar. Con el 4-2 final, el equipo brasileño celebró el pase a semifinales.

Pese a la eliminación, los jugadores del Pincha fueron despedidos con una ovación de su público, que reconoció la entrega frente a un rival de jerarquía. Flamengo ahora se medirá con Racing, que eliminó a Vélez, en una semifinal que se disputará los días 22 y 28 de octubre.