Corte total en Ruta 149: Calingasta aislada por fuertes crecientes

La Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte de emergencia ante las complicaciones generadas por las fuertes precipitaciones en la zona cordillerana, confirmando que la Ruta Nacional 149 en Calingasta se encuentra actualmente intransitable.

El fenómeno meteorológico de la madrugada provocó la bajada de crecientes en diversos tramos, afectando con especial severidad a la zona de Villa Corral, donde se registran varios cortes en la calzada producto del material de arrastre.

Mientras que el tramo de la misma ruta en Iglesia permanece transitable con exigencia de extrema precaución, en Calingasta el tránsito ha quedado totalmente interrumpido. Ante este escenario, el organismo informó: “Vialidad Nacional trabaja en el lugar y pide evitar la circulación por el sector hasta nuevo aviso”.

Asimismo, se comunicó que el personal y la maquinaria ya están desplegados para iniciar la limpieza y evaluación de daños en cuanto el clima lo permita, recomendando oficialmente: “Se recomienda a los conductores no emprender viaje hacia esa zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales”.