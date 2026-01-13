Granja Tres Arroyos, considerada la principal avícola de Argentina, afronta un inicio de año complejo en términos laborales y financieros, marcado por el pago de salarios en cuotas y el malestar de los trabajadores que derivó en medidas de fuerza en al menos una de sus plantas.

Durante la mañana de este martes, empleados de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), iniciaron un paro de actividades tras el incumplimiento del cronograma de sueldos y aguinaldos que la empresa había prometido pagar antes de las fiestas. La medida se suma a un contexto de tensión prolongado por pagos fraccionados y atrasos salariales, según denuncias sindicales.

Publicidad

El conflicto se da en un momento en que la avícola mantiene una actividad productiva intensa, con altos niveles de faena de pollos en varias de sus plantas, pero sin normalizar el pago completo de los haberes. Este contraste entre producción y caja tensionada es uno de los ejes del reclamo de los trabajadores, que exigen un cronograma claro y el fin de la práctica de sueldos en cuotas.

Desde el gremio, dirigentes sindicales advierten que ya no se consideran excepcionales los atrasos, sino una forma extendida de pago que complica la economía familiar de los empleados. En algunos casos, las remuneraciones llegaron en hasta cinco cuotas, con porcentajes reducidos de lo adeudado en meses anteriores.

Publicidad

La crisis de Tres Arroyos viene de meses atrás y se profundizó en 2025, cuando la firma debió cerrar una de sus plantas en Entre Ríos, trasladar operarios y enfrentar un proceso preventivo de crisis que implicó ajustes salariales y reducción de personal para mejorar su estructura financiera.

El deterioro también se vincula con factores externos como la pérdida de mercados exportadores tras la gripe aviar, que redujo significativamente las ventas externas y afectó la generación de divisas de la compañía. Aunque la producción interna sigue activa, la falta de liquidez para sostener la estructura operativa y el pago puntual de salarios mantiene el clima laboral tenso y abierto a nuevas medidas de protesta en otras plantas del grupo.

Publicidad

A la espera de definiciones institucionales y soluciones al conflicto, los trabajadores y gremios seguirán reclamando regularización de pagos, mejoras en las condiciones laborales y transparencia en los cronogramas salariales en medio de un panorama productivo que, sin embargo, mantiene su ritmo pese a la crisis interna.