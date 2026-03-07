Un importante operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Oeste de la Policía de San Juan permitió detener a varios sospechosos y secuestrar numerosos elementos robados, armas de fuego y droga, en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido en el departamento Rivadavia.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 80 años, quien fue víctima de un asalto en su vivienda y, según indicaron fuentes policiales, incluso fue agredida por los delincuentes durante el hecho. A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron con distintas tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos involucrados.

Publicidad

Por el asalto a la mujer de 80 años detuvieron a dos hermanos del Lote Hogar 2541

Con las pruebas reunidas, los efectivos realizaron allanamientos en distintos domicilios de Rivadavia. En uno de los procedimientos, llevado a cabo en una vivienda ubicada en Lote Hogar N° 2541, de la localidad de la Bebida lograron recuperar parte de los objetos sustraídos. Entre los elementos secuestrados había electrodomésticos, bicicletas y otros objetos que serían propiedad de la damnificada.

Entre los elementos secuestrados había objetos que le habían robado a la mujer en un violento asalto.

Durante el operativo también fueron detenidos dos hermanos de apellido Pavón, de 26 y 27 años, quienes quedaron vinculados a la causa que investiga el robo.

Publicidad

Pero el procedimiento no terminó allí. En el mismo domicilio los policías hallaron además dos revólveres y varias municiones, por lo que se inició una nueva causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Los detenidos tenían en su poder armas de fuego que habrían sido utilizadas para cometer otros ilícitos.

Asimismo, los investigadores encontraron alrededor de 100 envoltorios con cocaína, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Publicidad

En ese marco, una mujer identificada como Calivar, de 46 años, fue detenida y quedó vinculada a la causa federal por tenencia de droga con fines de comercialización. La mujer fue trasladada y alojada en la Comisaría 34ª.

La investigación por el robo es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, mientras que la causa por los estupefacientes quedó bajo la órbita de la Justicia Federal. Mientras tanto, los detenidos permanecen a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las actuaciones.