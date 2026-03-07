Un grupo de argentinos que permanece varado en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, debido a la escalada bélica en Medio Oriente, difundió en redes sociales una carta abierta dirigida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para pedirle ayuda para salir de la región.

El pedido surge luego de que numerosos vuelos fueran cancelados en la zona a raíz del conflicto, lo que dejó a cientos de personas sin posibilidades inmediatas de regresar al país. En el mensaje, los firmantes sostienen que decidieron acudir al dirigente deportivo tras la reciente intervención que se le atribuyó en el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien estuvo más de 440 días detenido en Venezuela.

“La peor negociación es la que nunca se inicia”, señala el texto difundido en redes sociales por los argentinos afectados. En la carta, explican que buscan cualquier tipo de intermediación o apoyo logístico que pueda brindarse a través de contactos de la AFA o de su presidente en la región.

La misiva fue firmada por Julián Gil y Virginia Luca en representación de varios compatriotas que quedaron atrapados en la zona del Golfo. Según indicaron, la iniciativa surge ante las dificultades para obtener respuestas rápidas en medio de una situación que calificaron como “completamente atípica”.

Virginia Luca, una de las argentinas varadas, relató en redes sociales que el grupo se encuentra en la ciudad de Sharjah, vecina a Dubái, y que enfrenta una fuerte incertidumbre sobre cómo abandonar la zona. Entre las opciones que evalúan, mencionó viajar por cuenta propia hasta Omán y desde allí intentar conseguir un vuelo hacia Europa para finalmente regresar a la Argentina.

Mientras tanto, el Gobierno nacional confirmó que trabaja en un operativo de repatriación. Según informaron las autoridades, se habilitaron vuelos de la aerolínea Emirates que partirán desde Dubái hacia Buenos Aires con escala en Río de Janeiro para trasladar a parte de los argentinos que solicitaron asistencia para salir de la región afectada por la guerra.

De acuerdo con datos oficiales, más de 630 ciudadanos argentinos se registraron ante las autoridades consulares para abandonar la zona de conflicto, luego de que el cierre parcial del espacio aéreo y la cancelación de vuelos generaran complicaciones para regresar al país.