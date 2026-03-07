La Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de ARCA, presentó nueva documentación ante la Justicia Federal en la que identifica a la empresa Malte SRL como una posible “usina sin capacidad operativa económica y financiera”. La firma es vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero.

El informe fue remitido al Juzgado Federal de Campana dentro del expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, donde se investigan operaciones sospechadas de estar relacionadas con el delito de lavado de activos. En la causa también aparece mencionado Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de una mansión ubicada en Pilar que estaría vinculada al entorno cercano del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con el reporte elaborado por la Dirección Regional Centro de la DGI, la información fiscal y patrimonial relevada muestra inconsistencias que ponen en duda la capacidad real de Malte SRL para sostener el volumen de operaciones que declara. El documento sostiene que la empresa “carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales”.

Entre las irregularidades detectadas figuran reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para ubicar físicamente a la sociedad en la dirección informada y la inscripción simultánea en diferentes actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.

El informe también señala que la firma exteriorizó bienes por aproximadamente 1,4 millones de dólares durante el régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.

En paralelo, avanza otra investigación judicial que involucra a la conducción de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva.

La causa investiga una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. Según la denuncia, la AFA habría retenido esos fondos sin depositarlos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En ese contexto, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó la designación de veedores oficiales para analizar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino y evaluar la situación financiera de la entidad.