El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno de Cuba “va a caer muy pronto”, una declaración que volvió a tensar la relación entre Washington y La Habana en medio de la crisis que atraviesa la isla. Las palabras del mandatario se conocieron durante una entrevista telefónica con la cadena CNN, donde también sostuvo que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas de llegar a un acuerdo” con Estados Unidos.

Durante la conversación, Trump adelantó que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría encabezar eventuales negociaciones con el gobierno cubano. “Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona”, señaló el presidente estadounidense, quien además aseguró que Washington mantiene su atención puesta en la situación política de la isla.

Las declaraciones se producen en un contexto particularmente delicado para Cuba, que enfrenta una de las crisis económicas y energéticas más severas desde el colapso de la Unión Soviética en los años noventa. En los últimos meses se agravaron los apagones, la escasez de combustible y el desabastecimiento de productos básicos, factores que incrementaron el malestar social entre la población.

En ese marco, Trump también sugirió que la situación cubana podría convertirse en uno de los próximos focos de su política exterior, después de la ofensiva militar que Estados Unidos mantiene en Medio Oriente contra Irán. El mandatario dejó entrever que el escenario en la isla forma parte de su agenda internacional a futuro.

Las tensiones entre ambos países se intensificaron además por nuevas medidas de presión económica impulsadas por Washington. Entre ellas se destaca la interrupción del suministro de petróleo proveniente de Venezuela, un recurso clave para el funcionamiento del sistema energético cubano. La falta de combustible profundizó los cortes de luz y amenaza con afectar sectores estratégicos como el transporte, los servicios y el turismo.

En medio de este escenario, analistas advierten que las declaraciones del mandatario estadounidense añaden incertidumbre a una situación ya compleja para la isla caribeña, que intenta sostener su sistema energético mientras busca apoyo internacional para enfrentar la crisis.